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Un copil de 4 ani din Bacău a dispărut de acasă. Polițiștii, pompierii și voluntarii au pornit în căutarea lui
Poliție
Un băiețel de 4 ani din comuna Dofteana, județul Bacău, este căutat joi seară de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate.
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