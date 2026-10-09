Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți: aproape 16.300 de posturi disponibile în Cluj

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de ANOFM va avea loc în Cluj pe 21 octombrie 2026. Evenimentul național oferă acces la aproape 16.300 de posturi vacante.
Județul Cluj este unul dintre cele 63 de locații din țară unde se va desfășura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Ediția din Cluj este programată pentru joi, 21 octombrie 2026.
Potrivit datelor ANOFM, până în prezent, 962 de agenți economici și-au confirmat participarea la eveniment. Aceștia pun la dispoziție un total de 16.296 de locuri de muncă, dintre care 827 sunt destinate absolvenților de învățământ superior, iar 15.469 celor cu studii preuniversitare.
Bursa este adresată în principal absolvenților, dar participarea este deschisă oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă sau calificare profesională. Accesul la eveniment este gratuit atât pentru angajatori, cât și pentru candidați.
Locațiile specifice din Cluj unde se va desfășura bursa pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției, www.anofm.ro. Alte județe au programat evenimente în zile diferite: Satu Mare pe 8 octombrie, Bihor pe 14 octombrie, Galați pe 15 octombrie, Botoșani pe 19 octombrie și Harghita pe 30 octombrie 2026.
Angajatorii interesați să participe sunt invitați să contacteze agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă pentru a anunța locurile vacante disponibile. Datele de contact se regăsesc în harta interactivă de pe pagina web a ANOFM.