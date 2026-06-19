Caz șocant în Cluj! Bărbat reținut după ce ar fi împușcat un copil de 14 ani cu aer comprimat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 17:43

Un bărbat de 38 de ani din județul Cluj a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că ar fi rănit în zona capului un copil de 14 ani cu o armă cu aer comprimat, în urma unui incident produs în urmă cu aproximativ două luni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre clujpolitieminor