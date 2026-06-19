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Caz șocant în Cluj! Bărbat reținut după ce ar fi împușcat un copil de 14 ani cu aer comprimat
Poliție
Un bărbat de 38 de ani din județul Cluj a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că ar fi rănit în zona capului un copil de 14 ani cu o armă cu aer comprimat, în urma unui incident produs în urmă cu aproximativ două luni.
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