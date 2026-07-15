Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și depășirii cotelor de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă de joi, 16 iulie, ora 12:00, până vineri, 17 iulie, ora 09:00. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Arieș, Olt, Olteț, Argeș și Dâmbovița.
Râurile aflate sub avertizare
Codul galben vizează bazinul superior al râului Arieș și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Alba și Cluj. Avertizarea este valabilă și pentru afluenții Oltului, pe sectorul aflat în aval de confluența cu râul Cibin și până în amonte de acumularea Ionești, în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș.
Sunt vizate și bazinul superior al Oltețului, în județele Gorj și Vâlcea, bazinul superior al Argeșului, precum și bazinul superior al Dâmboviței, în județele Argeș și Dâmbovița.
Pericol de viituri rapide și inundații locale
Hidrologii avertizează că ploile pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. Pe râurile mici se pot forma viituri rapide, cu posibile efecte de inundații locale, iar debitele și nivelurile unor cursuri de apă ar putea crește peste cotele de atenție.
Avertizarea hidrologică a fost emisă în contextul în care meteorologii au anunțat noi episoade de instabilitate atmosferică. Miercuri și joi sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină în mai multe regiuni.
Ploi de peste 30-40 de litri pe metru pătrat
Miercuri, între orele 12:00 și 23:00, codul galben de vreme severă vizează zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în intervale scurte de timp se vor acumula 15-25 de litri de apă pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
Joi, între orele 12:00 și 22:00, furtunile vor afecta cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei. Cantitățile de apă vor ajunge din nou la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.