Curtea de Apel Cluj a admis apelul unui șofer condamnat inițial la doi ani de închisoare pentru ucidere din culpă în urma unui accident rutier mortal produs în octombrie 2022 și a redus pedeapsa la un an și patru luni.
Judecătorii au modificat sentința pronunțată în aprilie 2026 de Judecătoria Târgu Lăpuș, stabilind că șoferul a avut o contribuție de 30% la producerea accidentului. Instanța a reținut și circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal.
Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 28 octombrie 2022, în jurul orei 6:30, pe DJ 109, între Târgu Lăpuș și Dămăcușeni. Un bărbat de 38 de ani, angajat ca casier într-un supermarket, conducea o autoutilitară cu semiremorcă când a lovit o femeie care se deplasa pe bicicletă în sens opus.
Victima a decedat în urma leziunilor suferite. Raportul medico-legal a stabilit că decesul a fost provocat de un șoc traumatic și hemoragic, survenit în urma unui politraumatism produs prin accident rutier.
Expertiza criminalistică a indicat că ansamblul rutier circula cu aproximativ 70 km/h înainte de impact, iar viteza probabilă în momentul coliziunii era de 50 km/h. În momentul accidentului, vizibilitatea era redusă din cauza ceaței.
Biciclista purta o vestă reflectorizantă, iar bicicleta avea lumină roșie în spate și albă în față, însă expertiza a arătat că farul din față nu era funcțional. Expertiza a stabilit că accidentul s-a produs atât din cauza deplasării biciclistei pe contrasens și a semnalizării necorespunzătoare, cât și din cauza vitezei prea mari și neadaptate condițiilor de drum în cazul șoferului.
Potrivit instanței de fond, conducătorul auto ar fi putut preveni tragedia dacă ar fi redus viteza. Bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția și a susținut că biciclista ar fi fost singura responsabilă pentru accident.
„Singurul lucru pe care și-l reproșează este că circula cu 70 km/h”, a declarat șoferul, potrivit sursei citate de Știri de Cluj.
În ceea ce privește despăgubirile, Curtea de Apel a admis în parte acțiunea civilă și a obligat societatea de asigurare responsabilă civilmente să plătească părții civile 5.000 de euro daune morale, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății, precum și 3.780 de lei daune materiale.