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Primarul din Tureni amenință cu blocarea drumului expres până la plata despăgubirilor

FOTO: Miguel Teirlinck/ unsplash.com

FOTO: Miguel Teirlinck/ unsplash.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 09:04
Sursăg4media

Administrația comunei Tureni anunță că nu va emite noi avize pentru continuarea construcției drumului expres până când CNAIR nu va achita despăgubirile către proprietari, care în continuare plătesc impozite pe terenurile expropriate.

Primara comunei Tureni, Daniela Mănăilă, a declarat că instituția pe care o conduce refuză să acorde noi avize pentru proiectul drumului expres Tureni – Cluj-Napoca până la rezolvarea situației financiare a proprietarilor afectați de exproprieri.

Cum să dau eu aviz dacă tu încă nu mi-ai plătit un leu și oamenii încă plătesc impozite și taxe pe terenul de sub DX? Asta e o anomalie.

a declarat Daniela Mănăilă, primarul comunei Tureni Daniela Mănăilă

Edilul a criticat faptul că Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) solicită documente pentru continuarea lucrărilor în condițiile în care obligațiile financiare față de localnici nu au fost onorate.

Sunt o grămadă de procese în instanță. Oamenii săraci îs trași amu și prin instanță, mai au avocați. Nu costă terenul cât plătesc avocații.

a precizat primarul Daniela Mănăilă

Potrivit declarațiilor transmise de Cluj24, administrația locală a transmis oficial că nu este dispusă să faciliteze nicio demers administrativ nou până când despăgubirile nu vor fi achitate integral.

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