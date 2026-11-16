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Primarul din Tureni amenință cu blocarea drumului expres până la plata despăgubirilor
FOTO: Miguel Teirlinck/ unsplash.com
Publicat16 nov. 2026, 09:04
Sursăg4media
Administrația comunei Tureni anunță că nu va emite noi avize pentru continuarea construcției drumului expres până când CNAIR nu va achita despăgubirile către proprietari, care în continuare plătesc impozite pe terenurile expropriate.
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