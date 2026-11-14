Abonamente gratuite și reduceri la transport în 2027 pentru seniorii și persoanele cu dizabilități

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a anunțat că, începând cu 16 noiembrie 2026, se eliberează abonamentele pentru anul 2027, cu gratuitate sau reduceri, pentru anumite categorii de pasageri.
Încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se realizează la centrele de ticketing ale companiei, la solicitarea persoanelor, în baza unor documente specifice fiecărei categorii de beneficiari.
Categorii eligibile și documente necesare
Pentru pensionarii din comuna Apahida și Baciu, care beneficiază de abonament gratuit, se solicită actul de identitate cu dovada domiciliului în original, adeverința sau chitanța eliberată de primăria respectivei comune pentru abonament, precum și cardul de transport emis anterior, dacă beneficiarul îl deține.
Pensionarii din comuna Florești, care primesc abonament gratuit, trebuie să prezinte actul de identitate cu dovada domiciliului în original, decizia de pensionare sau ultimul cupon de pensie în original și cardul de transport, dacă este cazul.
Pentru pensionarii din comuna Feleacu, care beneficiază de abonament lunar cu reducere, documentele necesare sunt actul de identitate cu dovada domiciliului în original, cuponul de pensie și cardul de transport emis anterior.
Beneficiarii Legilor nr. 118/1990, nr. 189/2000 și OUG nr. 214/1999 (strămutați, deportați, deținuți politici) trebuie să prezinte actul de identitate cu dovada domiciliului pe raza județului Cluj, în original și copie, o copie a deciziei sau hotărârii de la Casa Județeană de Pensii Cluj (care se reține), două copii după ultimul cupon de pensie (care se rețin) și cardul de transport, dacă îl dețin.
Abonamente pentru persoanele cu dizabilități
Persoanele cu dizabilități cu domiciliul în Cluj-Napoca sunt invitate să se prezinte la Centrul de vânzare OPERA, situat pe Piața Ștefan cel Mare nr. 17-18, pentru încărcarea abonamentelor gratuite.
Procedura se face pe baza listelor puse la dispoziție de Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Persoanele interesate trebuie să depună o cerere în prealabil la această direcție pentru a fi incluse pe listele cu beneficiari.
Documentele necesare sunt actul de identitate cu dovada domiciliului în Cluj-Napoca, în original, și cardul de transport emis anterior. Primul card se emite gratuit, pe loc, pentru persoanele care nu au un card existent, în baza unei cereri disponibile la centrul de vânzare. Înlocuirea unui card pierdut se efectuează pe loc, contra-cost.