Abonamente gratuite și reduceri la transport în 2027 pentru seniorii și persoanele cu dizabilități

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 08:12

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a anunțat că, începând cu 16 noiembrie 2026, se eliberează abonamentele pentru anul 2027, cu gratuitate sau reduceri, pentru anumite categorii de pasageri.

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