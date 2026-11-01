Doi dintre cei trei frați dispăruți din Sălaj au fost găsiți în Cluj, al treilea este căutat

Publicat 1 nov. 2026, 11:00 Sursă kanald

Doi dintre cei trei frați dați dispăruți din județul Sălaj au fost găsiți sâmbătă, 31 octombrie, în localitatea Șardu, Cluj. Al treilea minor este căutat în continuare de forțele de ordine.

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