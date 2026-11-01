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Femeie din Cluj păcălită să predea 20.000 de euro unui escroc, suspect reținut în aceeași zi

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat1 nov. 2026, 12:15
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O femeie în vârstă de 75 de ani din județul Cluj a fost înșelată cu suma de 20.000 de euro de persoane care au pretins că sunt polițiști și reprezentanți ai Băncii Naționale. Suspectul principal a fost reținut în aceeași zi, iar majoritatea banilor au fost recuperați.

Poliția Județului Cluj a reținut un bărbat de 49 de ani, din județul Vâlcea, bănuit că a preluat suma de 20.000 de euro de la o femeie în vârstă de 75 de ani. Incidentul s-a produs în municipiul Cluj-Napoca, iar suspectul a fost depistat în aceeași zi, în parcarea unui centru comercial din comuna Florești.

Conform Poliției Județului Cluj, femeia a primit un apel telefonic în care i s-a comunicat că a avut loc o fraudă asupra contului său bancar. Persoana vătămată a fost sfătuită să retragă toți banii și să îi înmâneze unui bărbat care se va ocupa de siguranța acestora.

Sub pretextul unei presupuse fraude asupra contului bancar, persoana vătămată ar fi fost determinată să retragă suma de 20.000 de euro, pe care a predat-o ulterior unui bărbat, în municipiul Cluj-Napoca.

a transmis Poliția Județului Cluj Poliția Județului Cluj

Investigațiile au stabilit că bărbatul a acționat în baza unei înțelegeri prealabile cu alți participanți la comiterea faptei. Acesta s-a deplasat în Cluj-Napoca, unde s-a întâlnit cu femeia, utilizând un cuvânt în limba engleză stabilit anterior drept cod de identificare pentru a facilita predarea sumei.

Suspectul a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune și plasat sub control judiciar. Poliția a recuperat 18.000 de euro de la bărbat, iar cercetările continuă pentru identificarea complicilor.

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