Femeie din Cluj păcălită să predea 20.000 de euro unui escroc, suspect reținut în aceeași zi

Publicat 1 nov. 2026, 12:15 Sursă cancan

O femeie în vârstă de 75 de ani din județul Cluj a fost înșelată cu suma de 20.000 de euro de persoane care au pretins că sunt polițiști și reprezentanți ai Băncii Naționale. Suspectul principal a fost reținut în aceeași zi, iar majoritatea banilor au fost recuperați.

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