Moșii de toamnă 2026: Data exactă și tradițiile pentru Sâmbăta Morților

Publicat 1 nov. 2026, 12:21 Sursă Ziarul Unirea

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, este rânduită Sâmbăta Morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de toamnă. Ziua este dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice prin rugăciuni și acte de milostenie.

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