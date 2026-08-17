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Doi frați condamnați după bătaia generală de la nuntă: unul face închisoare, celălalt are suspendare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 17 aug. 2026, 13:53

O nuntă din Cluj-Napoca s-a terminat în bătaie generală, în noaptea de 23 iulie 2022. Logodnica unuia dintre frați i-a cerut o dedicație starostelui, care i-a propus relații sexuale.

Femeia a povestit incidentul logodnicului, iar acesta l-a lovit cu pumnul în bărbie pe staroste. Nașul a intervenit și a fost agresat de ambii frați. Incidentul a degenerat într-o busculadă la care au participat mai mulți invitați.

Curtea de Apel Cluj a pronunțat decizia definitivă. Fratele cu antecedente penale a primit 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare, după contopirea cu o condamnare anterioară.

Instanța a reținut provocarea ca circumstanță atenuantă și a redus daunele morale de la 150.000 la 15.000 de lei.

Al doilea frate, fără antecedente, a primit 1 an și 3 luni cu suspendare pe 2 ani și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Apărarea acestuia, că ar fi intervenit doar pentru a-și proteja fratele, a fost respinsă.

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