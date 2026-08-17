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Doi frați condamnați după bătaia generală de la nuntă: unul face închisoare, celălalt are suspendare
FOTO: Arhivă
O nuntă din Cluj-Napoca s-a terminat în bătaie generală, în noaptea de 23 iulie 2022. Logodnica unuia dintre frați i-a cerut o dedicație starostelui, care i-a propus relații sexuale.
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