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Fată de 13 ani rănită într-un accident cu trotinetă electrică, la Constanța
FOTO: Arhivă
O fată de 13 ani a fost rănită într-un accident rutier produs pe strada Biruinței din municipiul Constanța.
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