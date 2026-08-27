Advertising
Social· 1 min citire
Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul
SANITAS/ Foto: Facebook
Publicat27 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv recursul Ministerului Muncii împotriva deciziei Curții de Apel București (CAB) de suspendare a procedurilor pentru proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia menține, astfel, blocarea parcursului proiectului de lege susținut de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma demersului Federației SANITAS privind respectarea procedurilor legale și a dialogului social.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:36 Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a crescut la 3,25% în iulie
- 13:08Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor
- 13:01MApN avertizează: hărțile cu drone distribuite pe internet, care sugerează pătrunderi în spațiul aerian al României, sunt false
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News