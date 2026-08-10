Mama unuia dintre atacatorii ambulanței din Cluj explică de ce au sărit cu bâtele: „Se aude că fură copii, să le ia organismul din ei”

Publicat 11 aug. 2026, 00:02 Actualizat 11 aug. 2026, 00:03

Un zvon răspândit pe TikTok ar fi stat la baza atacului asupra unei ambulanțe din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, susține mama unuia dintre tinerii arestați în acest caz. Femeia spune că localnicii s-ar fi temut că echipajul medical venise în zonă pentru a răpi copii și a le preleva organele.

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