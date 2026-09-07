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Mașină în flăcări pe Autostrada Transilvania
FOTO: stiridecluj.ro
Incendiul de pe A3 a afectat traficul pe sensul Turda–Gilău, fără victime raportate
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