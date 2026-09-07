Social· 1 min citire

Mașină în flăcări pe Autostrada Transilvania

FOTO: stiridecluj.ro

FOTO: stiridecluj.ro

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 7 sept. 2026, 10:21

Incendiul de pe A3 a afectat traficul pe sensul Turda–Gilău, fără victime raportate

Luni, un incendiu a izbucnit la o autoutilitară care circula pe Autostrada Transilvania, pe sensul Turda–Gilău, în apropierea kilometrului 30. Flăcările au cuprins vehiculul în mers, iar pasagerii au reușit să se evacueze singuri înainte de sosirea echipajelor de salvare. Din primele informații, nu au fost raportate persoane rănite.

Intervenția pompierilor a afectat circulația în zonă, formându-se mici ambuteiaje pe durata operațiunilor. Cauza probabilă a incendiului este o defecțiune tehnică, urmând ca specialiștii să stabilească detaliile exacte, potrivit stiridecluj.ro.

Incidente similare în județul Cluj

Cazul de pe A3 nu este izolat. În ultimul an, pompierii clujeni au intervenit de mai multe ori pentru stingerea unor incendii la mașini. Pe 21 august 2026, un autoturism a luat foc în parcarea subterană a Iulius Mall, focul afectând compartimentul motor.

La sfârșitul lunii mai, un alt vehicul a ars complet pe Drumul Sfântul Ioan, cauza fiind o defecțiune electrică. În niciunul dintre aceste incidente nu au existat victime.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

masina autostrada a3

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe