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Zeci de polițiști caută de trei zile un fugar în mai multe județe
FOTO: Arhivă
Zeci de polițiști și un elicopter îl caută în pădurile din zona Strehaia, după ce a trecut de filtre cu o mașină furată.
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