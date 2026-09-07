Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus
Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre cele două mari pasiuni care îi definesc parcursul: stomatologia și alpinismul.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:21Mașină în flăcări pe Autostrada Transilvania
- 09:54Zeci de polițiști caută de trei zile un fugar în mai multe județe
- 08:25Aproape trei milioane de elevi se întorc la școală. Structura completă, vacanțele și noutățile pentru elevi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News