Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre greșelile părinților
Publicat26 aug. 2026, 11:23
Actualizat26 aug. 2026, 11:32
Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în premieră la Realitatea PLUS, despre greșelile pe care le fac părinții în creșterea copiilor și despre echilibrul dintre libertate și impunerea propriilor dorințe.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:04Cod Galben de viituri și posibile inundații locale în 23 de județe. Avertizarea INHGA, valabilă până joi
- 11:46Administraţia Trump suspendă programările pentru vize pentru solicitanţii din întreaga lume
- 10:47Fragment de dronă cu explozibil descoperit pe plaja din Olimp
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News