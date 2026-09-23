Mesajul lui Nicușor Dan de la ONU: România va continua să sprijine Ucraina și să își consolideze apărarea

Președintele Nicușor Dan a avertizat miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York, că amenințarea Federației Ruse nu se limitează la Ucraina.
Șeful statului a afirmat că Europa este vizată de un război hibrid, prin atacuri cibernetice, dezinformare, sabotaje și acțiuni asupra infrastructurii critice. România își va continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și susține creșterea cheltuielilor pentru apărare.
Nicușor Dan: Rusia are o agendă revizionistă
În intervenția sa de la ONU, președintele României a condamnat războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a acuzat Moscova că urmărește o agendă revizionistă.
Nicușor Dan a subliniat că România a resimțit direct efectele conflictului, inclusiv prin incidente produse în apropierea frontierei și prin pătrunderea unor drone în spațiul aerian românesc.
Europa, vizată de atacuri hibride
Șeful statului a afirmat că acțiunile Rusiei împotriva Europei includ atacuri informatice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbarea infrastructurilor critice.
Potrivit lui Nicușor Dan, aceste acțiuni urmăresc să afecteze încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și să reducă sprijinul european pentru Ucraina.
Președintele a vorbit și despre situația Republicii Moldova, despre care a spus că este afectată de efectele economice ale războiului și de o campanie hibridă care include dezinformare, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice.
România susține creșterea cheltuielilor pentru apărare
Nicușor Dan a afirmat că descurajarea amenințării ruse presupune consolidarea capacităților de apărare. România susține atingerea țintei de 5% din PIB pentru cheltuielile militare, în condițiile în care, potrivit președintelui, acestea reprezintă 3,7% din PIB în 2026.
România și Bulgaria pregătesc, de asemenea, un hub pentru securitate maritimă în regiunea Mării Negre, iar Bucureștiul a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
România își continuă sprijinul pentru Ucraina
Președintele a reafirmat angajamentul României de a susține Ucraina atât timp cât este necesar. El a menționat sprijinul acordat pentru apărarea Ucrainei, ajutorul pentru refugiați și tranzitul cerealelor ucrainene.
În discursul de la ONU, Nicușor Dan a abordat și situația din Orientul Mijlociu, afirmând că Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară și că diplomația trebuie să rămână principala cale pentru obținerea unui acord privind programul nuclear iranian.