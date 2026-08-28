Pensia românilor, sub semnul întrebării: Datoria publică urcă spre 70% din PIB

Publicat 28 aug. 2026, 11:39 Sursă Realitatea.Net

Viitorul sistemului public de pensii se confruntă cu riscuri majore pe termen mediu și lung. Conform ultimelor analize ale Consiliului Fiscal, creșterea accelerată a datoriei publice globale pune în pericol indexarea periodică a veniturilor seniorilor, existând posibilitatea ca majorările să fie înghețate în anii următori.

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