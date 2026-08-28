Frații Tate rămân în arest la Miami

Judecătoarea nu a decis eliberarea pe cauțiune. Ce urmează în procesul de extrădare
Audierea de joi, care a durat aproximativ opt ore, s-a încheiat fără o decizie privind eliberarea pe cauțiune a celor doi influenceri, deținuți într-un centru federal din Miami din 18 iulie. Regatul Unit are termen până pe 16 septembrie să depună documentația care susține cererea de extrădare. Deocamdată nu a fost stabilită nicio dată pentru o nouă ședință.
Acuzațiile și următorii pași
Frații Tate, care dețin dublă cetățenie britanică și americană, sunt vizați de aproape 60 de acuzații în Marea Britanie, printre care viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie. Ei au solicitat eliberarea pe durata procesului, iar avocații le-au contestat condițiile de detenție. În fața tribunalului s-au adunat în jur de 30 de protestatari care le-au arătat sprijin.