Autoritățile se pregătesc pentru scenariul în care Dunărea scade la un metru

Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.450 de metri cubi pe secundă și ar putea crește ușor până la 1 septembrie.
Centrala nucleară, care asigură aproximativ 20% din energia electrică a României, a fost oprită complet pe 13 august din cauza nivelului record scăzut al apei. Pentru a preveni o nouă întrerupere după repornire, autoritățile testate deja eficiența unor soluții.
Pe 25 august au fost amplasate cinci barje pe o lungime de 200 de metri în aval de podul de la Cernavodă, pentru a devia apa spre centrală. Dacă nivelul pe canalul Dunăre–Marea Neagră crește, se va construi un dig permanent din piatră de 150 de metri.
Se iau în calcul și pompe pe platforme plutitoare, un dig mobil gonflabil instalabil în 24 de ore, precum și completarea apei din puțuri sau aducerea acesteia cu cisterne pe cale ferată ori șosea, în cazul în care adâncimea ar ajunge la un metru. Calendarul și finanțarea vor fi prezentate pe 13 septembrie.