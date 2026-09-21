Peter Magyar respinge proiectul depozitelor petroliere pentru Ucraina în Ungaria: „Nu se vor face”

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a respins luni proiectul privind construirea unor depozite pentru produse petroliere destinate Ucrainei pe teritoriul Ungariei.
Anunțul vine după ce compania ucraineană Naftogaz și grupul ungar MOL au semnat un memorandum pentru dezvoltarea unor capacități de stocare în apropierea frontierei dintre cele două țări.
Peter Magyar: „Nu se vor face”
Premierul ungar a declarat că proiectul nu va fi realizat atât timp cât partidul său, TISZA, se află la guvernare. Magyar a precizat că a discutat despre acest subiect cu Zsolt Hernádi, șeful MOL, care i-ar fi transmis că negocierile cu partea ucraineană au început în timpul guvernării lui Viktor Orban.
Magyar a criticat și faptul că actualul guvern nu ar fi fost informat despre discuțiile privind proiectul. Premierul a cerut companiei MOL să își coordoneze astfel de demersuri cu statul ungar, în condițiile în care guvernul este acționar al companiei.
Ce prevedea acordul dintre Naftogaz și MOL
Memorandumul semnat de Naftogaz și MOL prevede dezvoltarea și, eventual, implementarea unor facilități pentru stocarea produselor petroliere în Ungaria, în apropierea graniței cu Ucraina. Capacitățile ar urma să fie utilizate pentru aprovizionarea pieței ucrainene.
Compania ucraineană a explicat că proiectul are legătură cu atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit Naftogaz, diversificarea rutelor de aprovizionare și crearea unor capacități de stocare în afara zonelor expuse atacurilor ar contribui la securitatea aprovizionării cu combustibili.
MOL: proiectul ar putea dura ani
MOL a transmis că inițiativa se află într-o etapă incipientă și că analiza condițiilor tehnice, financiare și administrative ar putea dura mai mulți ani.
Compania a precizat că, în faza inițială, nu era necesară implicarea guvernului, însă consultările cu autoritățile urmau să aibă loc pe măsură ce proiectul avansa.
Astfel, deși Naftogaz și MOL au anunțat semnarea memorandumului, premierul Peter Magyar spune că depozitele nu vor fi construite în Ungaria sub actuala sa guvernare.