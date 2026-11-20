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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Valentina Gheorghiu, actriță la Teatrul Nottara, dezvăluiri despre castingul care i-a schimbat cariera: „Au fost 150 de candidate”
Publicat20 nov. 2026, 11:04
Actualizat20 nov. 2026, 11:06
Actrița Valentina Gheorghiu, de la Teatrul Nottara, este invitata unei ediții speciale a podcastului „Ceva-n PLUS”, din seria Podcasturile REALITATEA. În premieră la Realitatea PLUS, aceasta povestește cum a ajuns pe scena teatrului și cum a trăit momentul decisiv al unui casting la care au participat 150 de candidate.
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