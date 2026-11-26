Publicat 26 nov. 2026, 11:39 Sursă agerpres

Poliția a ridicat circa 420.000 de euro, trei arme neletale și a sechestrat trei mașini de lux în perchezițiile efectuate la membrii clanului Cămătaru din șase județe.

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