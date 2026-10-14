Polițist condamnat după o intervenție la spital. Victima va primi despăgubiri

Curtea de Apel Cluj a stabilit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, cu amânarea aplicării, și daune morale de 3.000 de lei.
Incidentul a avut loc în 2 martie 2024, când un echipaj de poliție a fost trimis să verifice o sesizare potrivit căreia un bărbat ar fi amenințat o persoană și ar fi avut asupra sa un cuțit. Suspectul a fost găsit în zona secției de Pneumoftiziologie a Spitalului Municipal Sighetu Marmației. Potrivit instanței, acesta a refuzat inițial să se legitimeze, iar în timpul intervenției polițistul l-a imobilizat și i-a dus mâna la spate. Bărbatul a suferit leziuni la cot, care au necesitat două-trei zile de îngrijiri medicale.
Acuzația privind loviturile cu telefonul, neconfirmată
Victima a susținut că polițistul ar fi lovit-o și în cap cu telefonul mobil. Declarațiile martorilor au fost însă contradictorii, iar instanța a aplicat principiul „in dubio pro reo”, interpretând îndoiala în favoarea inculpatului.
Curtea de Apel Cluj a stabilit pedeapsa de un an și șase luni pentru purtare abuzivă, dar a amânat aplicarea ei pentru doi ani. Polițistul și IPJ Maramureș trebuie să achite, în solidar, 3.000 de lei daune morale, iar inculpatul va plăti și 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.