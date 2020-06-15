Produs de Cluj la ceas aniversar – 9 ani de evenimente și târguri desfășurate în țară și peste hotare

9 ani de evenimente și târguri desfășurate în țară și peste hotare

97 de târguri proprii, aproximativ 50 de participări la evenimente expoziționale în calitate de coorganizatori sau invitați, peste 5.000 de expozanți, milioane de produse vândute și de spectatori. Sunt cifrele care spun, sec și scurt, povestea celor nouă ani scurși de la organizarea de către Consiliul Județean Cluj a primului târg desfășurat sub brandul Produs de Cluj.

Primul eveniment desfășurat sub brandul Produs de Cluj a avut loc între 10 și 12 iunie 2011 în parcarea hipermarketului Cora, la el participând 35 de expozanți. În timp, producătorii și artizanii clujeni au avut ocazia de a-și prezenta munca în Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, Serbia, Grecia, Spania și Republica Moldova, dar și la București, Iași, Timișoara, Suceava, Arad, Oradea, Deva, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Sibiu, Mediaș și în toate aglomerările urbane din județul Cluj. Succesul evenimentelor a determinat și creșterea numărului de târguri, în ultimii cinci ani fiind organizate, în medie, câte 14 manifestări expoziționale proprii pe an și aproximativ opt participări la evenimente naționale și internaționale în calitate de parteneri sau invitați.

Formatul proiectului desfășurat de Asociația Produs de Cluj s-a bucurat de succes în toate localitățile unde au avut loc târguri, astfel că a devenit model pentru entități publice și private.

Deși anul 2020 debutase sub auspicii bune pentru evenimentele Asociației Produs de Cluj, cu participarea la Târgul Internațional Săptămâna Verde de la Berlin și organizarea la București a unui târg dedicat femeilor antreprenoare ale Clujului, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, izbucnirea pandemiei a obligat la o regândire a activității. Astfel, a fost creată și lansată platforma de vânzări online magazinprodusdecluj.ro, unde se regăsesc mare parte din colaboratorii tradiționali ai Asociației Produs de Cluj și care a împlinit două luni de activitate.

Pe de altă parte, evoluția situației epidemiologice a determinat demararea pregătirilor pentru reluarea evenimentelor desfășurate în aer liber, respectiv a Târgurilor Produs de Cluj.