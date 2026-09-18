Rusia votează în plin război. Putin le cere rușilor să meargă la urne și vorbește despre „victoria” în Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 17:06

În Rusia au început vineri, 18 septembrie, alegerile pentru Duma de Stat, primul scrutin parlamentar organizat de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

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