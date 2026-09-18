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Un șofer beat a lovit un cap de pod în Gherla. Polițiștii l-au reținut

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:11

Șoferul de 46 de ani a fost depistat cu 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat

Incidentul s-a produs pe 16 septembrie, în jurul orei 21:10. Bărbatul conducea un autoturism pe strada Libertății din Gherla. În momentul în care a încercat să schimbe direcția de mers, a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu un cap de pod aflat în intersecția cu strada Sălciilor.

Alcoolemie de 1,58 mg/l

Polițiștii l-au testat imediat cu aparatul etilotest, care a indicat 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În urma verificărilor, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dej au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Cercetările continuă într-un dosar penal privind infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

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