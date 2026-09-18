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Social· 1 min citire
Un șofer beat a lovit un cap de pod în Gherla. Polițiștii l-au reținut
FOTO: Arhivă
Șoferul de 46 de ani a fost depistat cu 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat
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