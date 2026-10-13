Taximetrist din Cluj furat de un client. Ce pedeapsă a primit hoțul
FOTO: Arhivă
Un bărbat din Cluj-Napoca, condamnat inițial la peste șase ani de închisoare pentru furtul portofelului unui taximetrist și folosirea frauduloasă a cardurilor, a primit o pedeapsă redusă la patru ani și cinci luni după apel.
Curtea de Apel Cluj a modificat sentința Tribunalului Cluj din 20 aprilie, reducând pedepsa finală aplicată inculpatului. Instanța de apel a constatat că tribunalul a reținut greșit o stare de recidivă postexecutorie, pe lângă cea postcondamnatorie.
Faptele au avut loc pe 12 septembrie 2022. Bărbatul, care avea atunci 26 de ani și antecedente penale, a luat un taxi spre Piața Abator. În timpul cursei, a furat portofelul șoferului din portiera stânga-față. În interior se aflau 1.100 de lei, actele taximetristului, un card bancar și un card cu tichete sociale.
La destinație, clientul a plătit cursa și i-a cerut șoferului să îl aștepte pentru a continua drumul împreună cu fiul său. Nu s-a mai întors. S-a întâlnit cu sora sa și a mers la două magazine din zonă, unde a încercat să folosească cardurile furate.
Într-un interval de aproximativ 35 de minute, între orele 10:32 și 11:06, bărbatul a efectuat șapte tranzacții contactless. Patru plăți au fost aprobate, iar trei au fost respinse din lipsa fondurilor. Cu cardul de tichete sociale a cumpărat produse în valoare de 201,09 lei, iar cu cel bancar a realizat o plată de 22 de lei.
Imaginile de la camerele de supraveghere ale magazinelor, extrasele de cont și declarațiile angajatelor au confirmat tranzacțiile. Bărbatul a recunoscut faptele în cursul anchetei și a cerut să fie judecat prin procedura simplificată.
Taximetristul și-a recuperat portofelul a doua zi, de la un bărbat care i-a spus că l-a găsit în zonă. Actele se aflau în interior, dar banii și cardurile lipseau. Șoferul a declarat că a plătit 100 de lei pentru recuperarea obiectului, sumă pe care Tribunalul Cluj nu a inclus-o în despăgubiri, considerând că plata nu era o obligație legală legată direct de infracțiuni. Instanța a stabilit un prejudiciu total de 1.323,09 lei.
Reducerea pedepsei la apel
Tribunalul Cluj l-a condamnat inițial la 6 ani și 6 luni de închisoare. Pedepsele individuale erau de 9 luni pentru furt, 6 luni pentru acces ilegal la un sistem informatic, 3 ani pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și 3 ani pentru fraudă informatică.
La apel, apărarea a invocat recunoașterea faptelor, colaborarea cu organele judiciare și faptul că banii au fost folosiți în principal pentru produse alimentare. Inculpatul a mai cerut scăderea unei perioade suplimentare de detenție executată anterior.
Judecătorii Curții de Apel au stabilit că faptele din septembrie 2022 au fost comise doar în stare de recidivă postcondamnatorie. Eliminarea recidivei postexecutorie a dus la reducerea pedepselor individuale: la 7 luni pentru furt, 5 luni pentru acces ilegal la un sistem informatic, un an și 6 luni pentru operațiuni financiare frauduloase și un an și 6 luni pentru fraudă informatică.
Curtea a apreciat că pedepsele inițiale de câte 3 ani pentru ultimele două infracțiuni erau disproporționate în raport cu prejudiciile efective, de 22 de lei și 201 lei. Instanța a avut în vedere că unele tranzacții au rămas la stadiul tentativei și că toate operațiunile au fost realizate într-un interval scurt, dar a ținut cont și de antecedentele penale ale bărbatului.
Pedeapsa finală stabilită de Curtea de Apel Cluj este de 4 ani și 5 luni de închisoare, în regim de detenție. Din această perioadă se scade timpul executat între 29 martie 2023 și 13 decembrie 2025, precum și perioadele de reținere indicate în hotărâre. Decizia a fost pronunțată pe 9 octombrie 2026 și este definitivă.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News