Taximetrist din Cluj furat de un client. Ce pedeapsă a primit hoțul

Publicat 13 oct. 2026, 09:42 Sursă Actual de Cluj

Un bărbat din Cluj-Napoca, condamnat inițial la peste șase ani de închisoare pentru furtul portofelului unui taximetrist și folosirea frauduloasă a cardurilor, a primit o pedeapsă redusă la patru ani și cinci luni după apel.

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