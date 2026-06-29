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Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși
Război în Ucraina
Publicat29 iun. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net
Cel puțin cinci persoane au murit duminică în sud-estul și nord-estul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești, au anunțat oficialii regionali, potrivit Reuters.
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