Scandal la Real Madrid: Kylian Mbappe și Vinicius Junior, puși la zid pentru gestul făcut înaintea meciului cu Elche

Kylian Mbappe, Vinicius Junior și Ibrahima Konaté au ajuns în centrul unei controverse în Spania după un gest făcut înaintea meciului câștigat de Real Madrid cu Elche, scor 3-2.
Cei trei fotbaliști au purtat doar parțial tricourile pregătite pentru partida de marți, iar gestul a fost interpretat de unii suporteri drept o lipsă de solidaritate față de populația din Ceuta.
Ultras Sur cer scuze publice
Grupul Ultras Sur, care nu mai are acces pe stadionul Santiago Bernabéu și se află de mai mulți ani în conflict cu conducerea clubului, a reacționat dur.
Într-un comunicat publicat miercuri pe rețelele sociale, gruparea i-a criticat pe Mbappe, Vinicius și Konaté și le-a cerut să își prezinte public scuzele.
Ultras Sur a calificat gestul celor trei drept „inacceptabil” și a susținut că imaginea creată afectează clubul și suporterii săi. Gruparea a criticat, de asemenea, lipsa unei reacții din partea președintelui Real Madrid, Florentino Perez.
Ce au făcut cei trei jucători
Controversa a pornit înaintea partidei Elche – Real Madrid. Mbappe, Vinicius și Konaté nu au îmbrăcat complet tricourile care transmiteau un mesaj de solidaritate cu locuitorii din Ceuta.
Pe echipamente era imprimat mesajul „Suntem cu toții caballas”, termen folosit pentru locuitorii enclavei spaniole din nordul Africii. Faptul că tricourile au fost purtate doar pe jumătate a fost interpretat de unii suporteri și de o parte a populației drept o încercare de a ascunde mesajul.
Gestul a generat rapid o polemică ce a depășit zona sportivă, în contextul crizei migraționale din Ceuta și al dezbaterilor din Spania privind situația enclavei aflate la granița cu Marocul.
Mbappe și-a explicat poziția
Kylian Mbappe a reacționat miercuri, încercând să clarifice motivul pentru care a ales să poarte tricoul într-un anumit mod. Atacantul francez a transmis că este solidar cu populația din Ceuta și cu victimele crizei, dar a explicat că a dorit în același timp să atragă atenția asupra migranților care și-au pierdut viața sau care continuă să trăiască în condiții dificile.
Declarația lui Mbappe vine după ce gestul său, al lui Vinicius și al lui Konaté a provocat reacții puternice în Spania și inclusiv din partea grupării Ultras Sur.
Real Madrid a câștigat la Elche
Controversa a apărut după victoria obținută de Real Madrid pe terenul lui Elche, scor 3-2, în etapa din La Liga disputată marți. În centrul discuției nu s-a aflat însă rezultatul meciului, ci gestul celor trei jucători și mesajul transmis prin modul în care au purtat tricourile de solidaritate.