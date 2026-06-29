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Un șofer și-a pus sirenă pe mașină. Ce amendă a primit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 29 iun. 2026, 11:26

Un bărbat de 53 de ani, din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a fost sancționat de polițiști după ce a fost oprit în trafic și s-au descoperit mai multe nereguli la autoturismul pe care îl conducea.

Șoferul a atras atenția oamenilor legii după ce nu a respectat indicatoarele rutiere de la o trecere la nivel cu calea ferată, motiv pentru care a fost tras pe dreapta de polițiștii Serviciului Rutier.

În urma controlului, agenții au constatat că mașina era echipată cu un dispozitiv sonor neomologat, care imita sirenele folosite de autospecialele de Poliție și Ambulanță. În plus, autoturismul nu avea poliță RCA valabilă.

Pentru abaterile constatate, bărbatul a primit amenzi în valoare de aproximativ 3.000 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 90 de zile. Totodată, polițiștii au reținut certificatul de înmatriculare al mașinii, măsurile fiind luate pentru încălcarea regulilor de circulație și a obligațiilor legale privind dotarea și asigurarea autoturismului.

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