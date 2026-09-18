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Cine ar putea fi noul antrenor al FCSB

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:59

Revenire bombă pe banca tehnică, dar totul depinde de meciul cu Universitatea Craiova

FCSB se pregătește pentru o eventuală schimbare pe banca tehnică, după remiza 2-2 cu Petrolul. Gigi Becali a stabilit un obiectiv clar pentru Marius Baciu: patru puncte din partidele cu Petrolul și Universitatea Craiova. În cazul în care antrenorul actual nu îndeplinește ținta, conducerea roș-albaștrilor are deja o soluție preferată.

Mirel Rădoi, favorit pentru revenire

Potrivit informațiilor, Mirel Rădoi este prima opțiune a lui Gigi Becali, în ciuda faptului că în ultimele zile au fost vehiculate și alte nume, precum Ianis Zicu, Marius Șumudică sau Edi Iordănescu. Becali a încercat deja să ia legătura cu fostul selecționer, însă Rădoi nu i-a răspuns încă la telefon.

Rădoi a mai antrenat FCSB în acest an, dar al doilea mandat s-a încheiat pe 21 aprilie, după doar cinci partide. Ulterior, tehnicianul a acceptat oferta clubului turc Gaziantep. Partida decisivă cu Universitatea Craiova este programată sâmbătă, de la ora 20:30. Un succes ar putea salva poziția lui Baciu, în timp ce un eșec ar deschide calea pentru revenirea lui Rădoi pe banca roș-albaștrilor.

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