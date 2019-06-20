Cluj-Napoca va fi gazda primei competiții internaționale de Gimnastică Ritmică din România de tipul "World Challenge Cup"

Federația Română de Gimnastică Ritmică organizează în Cluj-Napoca, în luna august, prima competiție internațională de Gimnastică Ritmică din România de tipul “World Challenge Cup”.

Evenimentul are loc la

BT Arena

în perioada

23-25 august 2019

și reprezintă pentru gimnastele din întreaga lume o competiție extrem de importantă, deoarece se desfăşoară

înainte de Campionatul Mondial de calificare

la

Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020

.Organizarea acestui eveniment în România reprezintă încununarea cu succes a activității Federației Române de Gimnastică Ritmică.“

După 16 ani de la reînfiinţare

, perioadă în care am încercat să menţinem gimnastica ritmică românească în elita mondială, ne-am decis să organizăm o competiție de mare anvergură şi să

introducem România în circuitul competiţiilor de tip “World Challenge Cup”.

Sperăm ca acest eveniment să se desfăşoare anual şi să atragem un număr cât mai mare de participante din întreaga lume“, a spus

Irina Deleanu, Președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup Cluj-Napoca este, așadar, locul de întâlnire a celor mai bune gimnaste din lume, o competiție care pune în lumina spectacolului excelența ce poate fi atinsă în gimnastica ritmică. Competiția este formată din două concursuri: proba individuală și proba de ansamblu. Ambele probe presupun mânuirea cercului, a mingii, măciucii și a panglicii și se desfășoară în două etape: calificări și marea finală.

Înscrierile

pentru această primă ediţie

sunt în plină desfășurare

.

Până la data de 19 iulie 2019

, Federaţiile Naţionale de Gimnastică Ritmică din întreaga lume au posibilitatea să înscrie un număr de maxim

două gimnaste la proba individuală și un ansamblu alcătuit din 6 gimnaste pentru proba pe națiune

.“Ne bucurăm să vedem că la această primă ediţie Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup din România

deja au confirmat participarea

166 de gimnaste

,

din 31 de țări de pe 4 continente

. Având în vedere că această competiţie se va desfăşura cu puţin timp înaintea Campionatului Mondial de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, ţările participante trimit, cu siguranţă,

cele mai bune gimnaste

în întrecerea de la Cluj-Napoca”, a mai declarat de Irina Deleanu.Competiția se desfășoară cu spectatori.

Accesul se face pe baza biletului

achiziționat

din rețeaua iabilet.ro

. Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup Cluj-Napoca va fi

transmisă live pe canalul Telekom Sport

.

Vineri şi sâmbătă, 23-24.08.2019,

publicul va urmări din sală sau din fața ecranelor

calificările,

când gimnastele concurează pentru a obţine punctajele necesare participării la finala pe obiecte.

Duminică, 25.08.2019

vor evolua

cele mai bune 8 gimnaste

de la fiecare obiect (cerc, minge, măciuci şi panglică) şi

cele mai bune 8 ansambluri

de la cele două exerciţii prezentate în calificări (5 mingi şi 3 cercuri + 2 perechi de măciuci).“La Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup Cluj-Napoca,

România va fi reprezentată de 2 gimnaste

în proba individuală, acesta fiind numărul maxim de participante permis de Federaţia Internaţională de Gimnastică. Sperăm să urmărim evoluţiile sportivelor noastre, atât pe parcursul celor două zile de calificare, cât şi în finalele pe obiecte”, a declarat Irina Deleanu.