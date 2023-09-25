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FCSB a învins fără emoții Sepsi, în deplasare, în etapa a 10-a! Oaspeții își consolidează poziția de lider

FCSB a învins fără emoții Sepsi, în deplasare, în etapa a 10-a! Oaspeții își consolidează poziția de lider

FCSB a învins fără emoții Sepsi, în deplasare, în etapa a 10-a! Oaspeții își consolidează poziția de lider

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 25 sept. 2023, 08:36

FCSB rămâne lider în Superligă, după 5-2 în deplasare cu Sepsi

Echipa FCSB s-a impus, la Sfântu Gheorghe, în fața lui Sepsi, cu 5-2 (2-0), în etapa a 10-a a Superligii de fotbal. FCSB rămâne lider în Superligă, după 5-2 în deplasare cu Sepsi.

Adrian Şut (6) a deschis scorul cu un şut de la peste 25 de metri, iar Darius Olaru (11) l-a majorat cu o execuţie superbă, preluare cu dreptul şi şut din voleu cu stângul din afara careului.

Sepsi OSK a redus din diferenţă după pauză, prin slovacul Pavol Safranko (51), din centrarea lui Roland Varga, dar FCSB a refăcut ecartul prin reuşita lui Florinel Coman (57), angajat excelent în careu de Olaru.

Nord-macedoneanul Isnik Alimi (61) a marcat din nou pentru gazde, lansat de Cosmin Matei, dar FCSB a mai punctat de doiă ori pentru bucureşteni, prin Octavian Popescu (69), după un slalom prin apărarea covăsneană, şi prin croatul Damjan Djokovic (75 – penalty), după ce Alexandru Băluţă a fost faultat în careu de Florin Ştefan.

Sepsi OSK a avut o bară, prin maghiarul Roland Varga (28). La FCSB, Ionuţ Panţîru a intrat în minutul 83 în locul lui Risto Radunovic. El nu mai jucase din 25 aprilie 2021, tot într-un meci cu Sepsi, când a fost accidentat grav de propriul coechipier, Adrian Şut.



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