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Sport· 2 min citire
FCSB a învins fără emoții Sepsi, în deplasare, în etapa a 10-a! Oaspeții își consolidează poziția de lider
FCSB a învins fără emoții Sepsi, în deplasare, în etapa a 10-a! Oaspeții își consolidează poziția de lider
FCSB rămâne lider în Superligă, după 5-2 în deplasare cu Sepsi
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