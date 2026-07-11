Handbal masculin: Victorie spectaculoasă pentru România, care s-a calificat la EURO U20

Publicat 11 iul. 2026, 21:56 Sursă realitatea.net

Selecționata României a reușit o victorie spectaculoasă, 39-31 (17-16) cu Israelul, sâmbătă, în Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, iar acest lucru i-a adus o calificare nesperată în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026, găzduit de România.

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