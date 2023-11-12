HANDBAL: Victorie dramatică pentru Rapid, în Liga Campionilor

CS Rapid Bucureşti a reuşit o victorie de prestigiu în faţa formaţiei norvegiene Vipers Kristiansand, cu scorul de 30-29 (10-13), duminică, în Sala Polivalentă din Capitală, în Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Vicecampioana României a câştigat dramatic, cu un gol reuşit în ultima secundă de sârboaica Andjela Janjusevic, din aruncare de la 7 metri. Campioana ultimelor trei ediţii ale EHF Champions League a început în forţă meciul, a condus cu 5-0 şi 8-1 şi 11-4, iar Rapid a reuşit şase goluri consecutive şi a revenit în meci.
La pauză scandinavele aveau trei goluri avantaj, 13-10, dar Rapid a trecut în avantaj după cinci minute din partea secundă (14-13). Rapid s-a desprins chiar la trei goluri, 23-20 (49) şi 28-25 (56), dar Vipers a marcat de patru ori la rând şi a condus cu 29-28. Finalul a fost dramatic, Alicia Fernandez Fraga a marcat când mai erau 25 de secunde, iar Buceschi a reuşit o intercepţie, Janjusevic marcând golul victoriei.
Pentru echipa antrenată de David Ginesta Montes au marcat Eliza Buceschi 6 goluri, Marta Lopez Herrero 5, Dorina Korsos 5, Alicia Fernandez Fraga 5, Estavana Polman 3, Andjela Janjusevic 3, Albertina Da Cruz Kassoma 2, Mathilde Neesgaard Mogensen 1, Orlane Kanor 1.
Portarul Diana Ciucă a avut 14 intervenţii (33,33%).
Golurile echipei norvegiene au fost reuşite de Paula Arcos Poveda 6, Lois Abbingh 6, Jana Knedlikova 4, Lysa Tchaptchet Defo 3, Jamina Roberts 3, Sunniva Amalie Nae Andersen 3, Vilde Kaurin Jonassen 1, Silje Katrine Waade 1, Tuva Ulsaker Hoeve 1, Mina Hesselberg 1.
Sofie Emma Rebecca Boerjesson a încheiat cu 13 intervenţii (31,71%), iar Julie Stokkendal Poulsen a apărat un şut.
Meciul a fost arbitrat de ucrainencele Marina Duplii şi Olena Pobedrina, iar delegat EHF a fost slovaca Zuzana Fuleova.
În alt meci din grupă, jucat sâmbătă, FTC-Rail Cargo Hungaria a dispus de MKS Zaglebie Lubin cu 35-22.
Duminică vor mai avea loc partidele Krim Mercator Ljubljana - Metz Handball şi Ikast Handbold - Team Esbjerg.
Pe 18 noiembrie, Rapid va juca următorul meci, revanşa cu Vipers, în Norvegia.
Text și foto: AGERPRES