Sport· 1 min citire

Ioan Andone anunță renașterea „câinilor”: Acum e un moment bun pentru Dinamo

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 13:15

Fostul tehnician dinamovist este impresionat de forma echipei și consideră că trupa are șanse reale la câștigarea campionatului.

Fostul antrenor și jucător emblematic al echipei din Ștefan cel Mare, Ioan Andone, privește cu un optimism debordant evoluțiile recente ale „câinilor roșii”. Într-o intervenție recentă, Andone a declarat că Dinamo și-a demonstrat pe deplin valoarea și capacitatea de a lupta de la egal la egal cu cele mai puternice echipe din campionat. Fostul internațional a evidențiat forța noului grup, mai ales în urma remarcabilei victorii obținute în fața rivalilor de la FCSB, meci încheiat cu scorul de 2-1.

O analiză echilibrată, dar optimistă

Deși recunoaște forma excelentă traversată de formația dinamovistă, Ioan Andone rămâne perfect conștient de provocările pe care le presupune o cursă lungă pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Acum e un moment bun și poți să spui că da, poate lupta la campionat, dar o să vină și momente mai dificile”, a avertizat experimentatul om de fotbal, păstrând o notă necesară de prudență. Cu toate acestea, el a subliniat că prestația solidă a echipei nu a reprezentat absolut deloc o surpriză pentru el, mărturisind entuziasmat: „Mă așteptam să joace foarte bine!”.

Declarațiile lui Andone vin să alimenteze direct speranțele suporterilor dinamoviști, care visează din nou la trofee.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ioan andone dinamo

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe