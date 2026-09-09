Cristi Chivu, mesaj pentru jucătorii lui după eșecul cu Real Madrid: „Sunt mândru de echipă”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 14:43

Cristi Chivu a rămas optimist după înfrângerea lui Inter cu Real Madrid, scor 1-2, în prima etapă din Champions League. Antrenorul român și-a apărat jucătorii, inclusiv pe portarul Josep Martinez, și a vorbit despre relația specială pe care o are cu Jose Mourinho.

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