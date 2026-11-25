CFR Cluj pierde un jucător important! Andres Șfaiț a suferit o fisură de ligament colateral și va lipsi cel puțin patru săptămâni.
CFR Cluj primește o veste dificilă înaintea ultimelor meciuri din 2026. Andres Șfaiț, unul dintre fotbaliștii care au început să câștige tot mai multă importanță în echipa pregătită de Marius Șumudică, s-a accidentat și nu va mai putea evolua în perioada următoare.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, mijlocașul a suferit o fisură de ligament colateral, problemă medicală care îl va ține departe de teren cel puțin patru săptămâni.
Andres Șfaiț, accidentare importantă la CFR Cluj. Cât timp va lipsi fotbalistul
Absența lui Andres Șfaiț reprezintă o problemă pentru Marius Șumudică, mai ales că jucătorul începuse să intre tot mai bine în angrenajul formației din Gruia.
Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că fotbalistul a suferit o fisură de ligament colateral și va avea nevoie de minimum patru săptămâni pentru recuperare.
În aceste condiții, sunt șanse foarte mici ca Șfaiț să mai joace în meciurile rămase din acest an calendaristic. Perioada de indisponibilitate îl va scoate din calculele antrenorului pentru finalul lui 2026, urmând ca revenirea sa să depindă de evoluția procesului de recuperare.
Probleme pentru Marius Șumudică înaintea finalului de an
Pierderea lui Andres Șfaiț vine într-un moment complicat pentru CFR Cluj. Formația ardeleană are nevoie de rezultate pentru a se apropia de zona de play-off și pentru a evita emoțiile din partea inferioară a clasamentului.
În informațiile prezentate la FANATIK SUPERLIGA s-a precizat că Șfaiț devenise un jucător util pentru echipa lui Șumudică, iar absența sa va reduce opțiunile antrenorului pentru următoarele partide.
CFR Cluj ocupă locul 8 în clasament, cu 22 de puncte, fiind la trei lungimi de poziția care asigură calificarea în play-off.
Program dificil pentru CFR Cluj în ultimele meciuri din 2026
Formația pregătită de Marius Șumudică are parte de un calendar solicitant înaintea pauzei de iarnă.
Pe lista adversarelor se află FC Voluntari, Concordia Chiajna, Rapid, Universitatea Cluj și Corvinul. În acest context, indisponibilitatea lui Andres Șfaiț reprezintă o pierdere suplimentară pentru echipa din Gruia.
Obiectivul principal al lui Marius Șumudică rămâne redresarea situației sportive și îndepărtarea echipei de zona periculoasă a clasamentului.
Pentru CFR Cluj, finalul anului se anunță complicat, iar recuperarea jucătorilor accidentați va deveni un element important în perspectiva reluării competiției.