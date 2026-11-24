Atentat cu mașină-capcană în Columbia! Explozie în fața sediului Guvernului, cel puțin 12 răniți
Atentat Columbia / Profimedia
O mașină-capcană a explodat în fața sediului Guvernului din Villavicencio, Columbia. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri au fost avariate.
Un atentat cu bombă a zguduit centrul orașului Villavicencio, din estul Columbiei. O mașină-capcană a explodat luni seară, 23 noiembrie, în apropierea sediului Guvernului departamentului Meta. Cel puțin 12 persoane au fost rănite, printre care și doi angajați ai instituției, iar deflagrația a provocat pagube importante mai multor clădiri din zonă.
Explozia s-a produs în apropierea parcului central din Villavicencio și a provocat panică în rândul localnicilor. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului pentru acordarea primului ajutor victimelor și evaluarea pagubelor.
Mașină-capcană detonată în fața sediului Guvernului din Columbia
Atacul a avut loc luni seară, în centrul orașului Villavicencio, în fața sediului administrației departamentale Meta. Deflagrația puternică a zguduit zona și a provocat distrugeri vizibile la clădirea instituției și la imobilele din apropiere.
Primele informații indică faptul că explozia a fost provocată de o mașină-capcană. Autoritățile au intervenit în zonă în jurul orei 21:30, după semnalarea incidentului.
Președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, a confirmat producerea atacului cu explozibili printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Acesta a anunțat că așteaptă informațiile oficiale privind amploarea incidentului și situația victimelor.
Cel puțin 12 răniți în urma exploziei. Doi angajați ai Guvernului, printre victime
Bilanțul preliminar indică cel puțin 12 persoane rănite în urma atentatului. Printre acestea se află și doi angajați ai administrației departamentale Meta.
Persoanele afectate au fost evacuate și transportate pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, niciuna dintre victime nu s-ar fi aflat în stare gravă la momentul primelor evaluări.
Autoritățile au continuat verificările pentru stabilirea numărului exact de persoane afectate și pentru identificarea tuturor pagubelor produse de explozie.
Președintele columbian a transmis ulterior că, până la acel moment, nu fuseseră raportate decese în urma atacului din Villavicencio.
Mai multe clădiri au fost avariate de deflagrația puternică
Explozia a provocat pagube structurale la sediul Guvernului departamentului Meta, dar și la mai multe imobile din vecinătate. Deflagrația a afectat zona centrală a orașului, iar intervenția echipelor de urgență a fost necesară pentru evaluarea situației și acordarea asistenței persoanelor rănite.
Imaginile și înregistrările distribuite după incident surprind amploarea exploziei și efectele acesteia asupra clădirilor din apropiere.
Guvernatoarea departamentului Meta, Rafaela Cortés, a condamnat atacul și a promis că persoanele responsabile vor fi identificate și aduse în fața justiției.
Deocamdată, autoritățile nu au anunțat identificarea suspecților și nici revendicarea atacului de către o organizație sau un grup armat.
Un nou atac violent în Columbia, la mai puțin de 24 de ore după un incident în Cúcuta
Atentatul din Villavicencio vine într-un moment tensionat pentru securitatea Columbiei. Cu mai puțin de 24 de ore înainte, orașul Cúcuta, situat în apropierea graniței cu Venezuela, fusese vizat de un atac cu drone.
Seria incidentelor violente readuce în atenție amenințarea reprezentată de grupările armate active pe teritoriul columbian și dificultățile autorităților în menținerea securității.
Atacul asupra sediului Guvernului departamentului Meta s-a produs cu doar câteva zile înainte de împlinirea a zece ani de la semnarea acordului de pace dintre autoritățile columbiene și fosta gherilă FARC.
Guvernul de la Bogotá a transmis că forțele de securitate vor acționa pentru identificarea celor implicați și protejarea populației. Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele atentatului urmează să fie clarificate.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News