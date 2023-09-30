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Sport· 2 min citire
Oțelul a învins Dinamo pe teren propriu în Superligă! „Câinii” sunt la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat
Oțelul a învins Dinamo pe teren propriu în Superligă! „Câinii” sunt la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat
Dinamo a ajuns la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat, după 0-1 la Galați cu Oțelul
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