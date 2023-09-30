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Oțelul a învins Dinamo pe teren propriu în Superligă! „Câinii” sunt la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat

Oțelul a învins Dinamo pe teren propriu în Superligă! „Câinii” sunt la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat

Oțelul a învins Dinamo pe teren propriu în Superligă! „Câinii” sunt la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 30 sept. 2023, 09:32

Dinamo a ajuns la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat, după 0-1 la Galați cu Oțelul

Echipa Oțelul Galați s-a impus cu 1-0 în fața lui Dinamo, în primul meci din etapa a 11-a a Superligii. Dinamo a ajuns la al 4-lea eșec la rând fără gol marcat, după 0-1 la Galați cu Oțelul

Unicul gol a fost marcat în minutul 47, când Maciel a executat o lovitură liberă de pe partea stângă, iar Neluț Roșu a trimis mingea cu capul în propria poartă, la vinclu, încercând s-o devieze în corner.

Dinamo nu a avut nicio ocazie clară de a marca și a ajuns la al patrulea eșec la rând fără gol marcat, după 0-3 în deplasare în fața Rapidului, 0-1 și 0-2 acasă cu FCU 1948 Craiova și Farul.

De partea cealaltă, Oțelul își continuă parcursul excelent. Nou-promovata a obținut a doua victorie la rând, fiind învinsă o singură dată, în runda a doua, acasă, de FCSB. În celelalte 8 partide a remizat.

Formația antrenată de Dorinel Munteanu a urcat, provizoriu, pe locul 7, cu 14p. Dinamo se găsește pe penultima poziție, cu 8p, dar poate fi depășită de FC Botoșani, dacă învinge duminică Universitatea Craiova, în deplasare, în meciul care începe la ora 15:00.

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