Prezenţa Universităţii Cluj în viaţa comunităţii, de-a lungul celor 100 de ani de existenţă, a fost şi este una definitorie şi determinantă.

În anul Centenarului dorim să onorăm moştenirea primită, printr-un proiect care să dăinuie pentru încă un secol în inimile generaţiilor viitoare.

Proiectul „Pădurea unor inimi românești” continuă

Începută în primăvară, acțiunea de împădurire dedicată Centenarului ”U” Cluj, se bucură în continuare de susținerea partenerului principal, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca). Alături de aceștia, fanii Universității Cluj își propun să ofere cetățenilor orașului un mediu mai plăcut și mai sănătos dar și unul din cele mai îndrăznețe și frumoase „proiecte” din Cluj-Napoca, o pădure în formă de inimă pe strada Donath la granița cu Floreștiul.Prima etapă, finalizată în luna aprilie 2019, a constat din plantarea a peste 8000 de puieţi, din 7 specii diferite de arbori şi arbuşti, suprafaţa destinată împăduririi fiind de aproximativ 2 H. Arborii și arbuștii au fost achiziționați contra-cost de la Pepiniera „Mihai Viteazul”, valoarea achiziției din Faza 1 ridicându-se la 24 551.49 RON, având un rest de plată de 25% din valoare. Aceștia au fost împrejmuiți cu gard protector „anti ierbivore” iar suprafața a fost suplimentată cu bazine de apă de 1000L pentru irigație, rata de prindere fiind de 70%. În primă fază, pădurea s-a bucurat de participarea unui număr de aproximativ 800 de participanți, printre care baschetbaliștii de la ”U” Banca Transilvania, fotbaliști de renume ai lui FC”U” Cluj, sportivi ai secțiilor CS ”U” Cluj și suporteri. Pe lângă alți cetățeni ai orașului ne-am bucurat de prezența a aproximativ 100 de studenți USAMV în practică, de cadre didactice și de voluntari de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul aceleiași Universități.Programul de plantare în etapa de toamnă