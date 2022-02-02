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REALITATEA SPORTIVĂ. Unu' la 1: Anamaria Prodan, MUTARE DECISIVĂ în divorțul anului - Anunțul care dinamitează țara

REALITATEA SPORTIVĂ. Unu' la 1: Anamaria Prodan, MUTARE DECISIVĂ în divorțul anului - Anunțul care dinamitează țara

REALITATEA SPORTIVĂ. Unu' la 1: Anamaria Prodan, MUTARE DECISIVĂ în divorțul anului - Anunțul care dinamitează țara

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 2 feb. 2022, 09:50

Ce mutare pregătește aflați în exclusivitate, joi, de la 14:00, în exclusivitate la Realitatea Sportivă TV

Ediție de colecție a emisiunii Unu' la 1, pe Realitatea Sportivă. Cea mai puternică femeie din fotbal face anunțul momentului. Emisiunea poate fi urmărită LIVE și pe site-ul realitateasportiva.net

Cu doar câteva zile înainte de startul celui mai mediatizat divorț din România, Anamaria Prodan vine cu detalii incredibile.

Lovitura pe care o anunță va șoca pe toată lumea! Ce mutare pregătește aflați în exclusivitate, joi, de la 14:00, în exclusivitate la Realitatea Sportivă TV, într-o ediție incendiară a emisiunii Unu' la 1, cu Claudiu Giurgea.

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