Rusia, interzis în următorii 4 ani la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Beijing

Rusia a primit interdicţie de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokio şi la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022, în urma scandalului antidoping.

Rusia a primit interdicţie de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokio şi la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing din 2022, în urma scandalului antidoping.

Potrivit realitatea.net, decizia a fost luată în cadrul unei întruniri a WADA. Rusia are 21 de zile să accepte decizia sau să facă apel la CAS.

WADA a decis excluderea Rusiei din toate competiţiile majore de sport pentru patru ani, din cauza problemelor de dopaj. Astfel, ce se preconiza iniţial, faptul că nu va participa la Jocurile Olimpice din 2020 şi 2022 şi Cupa Mondială de Fotbal din 2022, s-a adeverit, scrie Mediafax.

Totuşi, sportivii pot concura ”pe cont propriu”, iar eventualele performanţe pe care le pot obţine, nu vor fi trecute în dreptul Rusiei. Acest lucru s-a întâmplat la Jocurile Olimpice din 2018, când nu mai puţin de 168 de sportivi au concurat sub steag neutru.

Decizia a fost luată de WADA în cadrul unei întruniri de la Lausanne (Elveţia), în unanimitate. Totuşi, naţionala de fotbal a Rusiei va participa la EURO 2020, competiţie în cadrul căreia va organiza şi câteva meciuri.