Suedia – România, primul meci al tricolorilor în noua ediție a Ligii Națiunilor. Unde poate fi urmărită partida

Naționala României începe vineri, 25 septembrie, parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” vor întâlni Suedia, în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna, partida fiind programată de la ora 21:45, ora României.
Meciul va putea fi urmărit în România în direct la Antena 1 și online, pe platforma AntenaPLAY. Pentru românii aflați în afara țării există însă restricții privind difuzarea online a partidelor din competițiile UEFA, astfel că transmisiunea nu va fi disponibilă pe platformă în toate statele.
Partida de la Solna marchează debutul oficial al lui Gheorghe Hagi în noua campanie de Liga Națiunilor, după meciurile amicale disputate în luna iunie. România a remizat atunci cu Georgia, scor 1-1, și a învins Țara Galilor cu 2-1.
România face parte din grupa B4, alături de Suedia, Bosnia-Herțegovina și Polonia. După confruntarea din deplasare cu Suedia, echipa națională va reveni în țară pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, programată pe 28 septembrie.
Programul României în Liga Națiunilor
25 septembrie: Suedia – România, ora 21:45
28 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45
2 octombrie: Polonia – România, ora 21:45
5 octombrie: România – Suedia, ora 21:45
14 noiembrie: România – Polonia, ora 21:45
17 noiembrie: Bosnia-Herțegovina – România, ora 21:45
Pentru prima acțiune din această campanie, Gheorghe Hagi a convocat un lot numeros, format din jucători care evoluează atât în campionatul intern, cât și la cluburi din străinătate. Printre fotbaliștii convocați se numără Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Florin Tănase, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea.
Meciul cu Suedia deschide o perioadă aglomerată pentru naționala României, care va disputa patru partide în mai puțin de două săptămâni, urmând să întâlnească, în ordine, Suedia, Bosnia-Herțegovina, Polonia și din nou Suedia.