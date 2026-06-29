„U” Cluj își continuă campania de achiziții și caută încă un atacant

„U” Cluj rămâne una dintre cele mai active echipe din Superligă în această perioadă de mercato.
Formația pregătită de Cristiano Bergodi a realizat deja opt transferuri, dar antrenorul mai așteaptă un atacant în cantonamentul din Austria, mai ales în contextul în care Jovo Lukic ar putea pleca.
Golgheterul sezonului trecut are oferte din Arabia Saudită, iar cluburi importante din Vest, precum Hoffenheim și Rennes, s-au interesat de el. Bergodi a recunoscut că va fi dificil ca Lukic să fie păstrat, însă spune că echipa are soluții pentru a-l înlocui.
Deși clujenii l-au adus deja pe Alibek Aliev de la rivala CFR Cluj, tehnicianul consideră că ofensiva mai trebuie întărită înaintea meciurilor din Europa League cu Dinamo Kiev.
Printre achizițiile verii se mai numără Neofytos Michael, Marius Ștefănescu, Florent Poulolo, Friday Adams, Chukwu Goodnews și Pedro Pinho. Obiectivul lui Bergodi este ca echipa să își mențină nivelul bun din sezonul trecut.