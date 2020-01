Politistii clujeni au fost sesizati astazi despre faptul ca, pe raza Cartierului Buna Ziua, din Cluj-Napoca, un participant la trafic conduce haotic.

Au fost anuntate toate echipajele de pe raza municipiului Cluj-Napoca, respectivul conducator auto fiind ulterior oprit de catre politisti. Conducatorul auto este un tanar, in varsta de 29 de ani, din comuna Apahida, judetul Cluj.

Cel in cauza nu a oprit la semnalele regulamentare ale politistilor, avariind doua autospeciale ale Politiei dispuse in vederea unui blocaj in trafic al respectivului autoturism si alte doua autovehicule civile.

S-a facut uz de arma de catre un politist aflat in misiune in plan vertical si asupra autovehiculului urmarit, iar pe strada Soporului, autovehiculul condus de tanarul de 29 de ani a derapat, iesind de pe partea carosabila.

Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentratie de peste 0.40 mg/l alcool in aerul pur expirat. La momentul opririi, barbatul se afla singur in masina.

In urma verificarilor efectuate de catre politisti s-a stabilit faptul ca acesta nu detine permis de conducere.

Din fericire, nu s-au inregistrat victime.