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Accident grav pe DN1C, în județul Cluj: patru persoane rănite după o coliziune frontală. A intervenit elicopterul SMURD

Accident Cluj / Foto: Facebook Info Trafic 24

Accident Cluj / Foto: Facebook Info Trafic 24

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs pe DN1C, în județul Cluj, patru persoane fiind rănite după o coliziune între două autoturisme.

Pompierii din cadrul Punctelor de Lucru Gherla și Jucu au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și două ambulanțe SMURD la accidentul în care au fost implicate două autoturisme.

Accident Cluj/ Foto: Facebook Info Trafic 24

Inițial, două persoane au rămas încarcerate, însă acestea au fost găsite conștiente, iar echipajele au acționat pentru extragerea și acordarea primului ajutor. De asemenea, a fost alertat elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

Accident Cluj/ Foto: Facebook Info Trafic 24

Cum s-a produs accidentul

Potrivit IPJ Cluj, accidentul s-a produs după ce un tânăr de 24 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, aflat la volanul unui autoturism pe DN1C, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, pe fondul unor preocupări care i-au distras atenția. Acesta a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din Cluj-Napoca. În urma impactului, ambii șoferi, precum și alți doi pasageri, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

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