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Accident grav pe DN1C, în județul Cluj: patru persoane rănite după o coliziune frontală. A intervenit elicopterul SMURD
Accident Cluj / Foto: Facebook Info Trafic 24
Publicat29 iun. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Un grav accident rutier s-a produs pe DN1C, în județul Cluj, patru persoane fiind rănite după o coliziune între două autoturisme.
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